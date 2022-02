L'ambamssadeur d'Algérie au Vietnam, Boubazine Abdelhamid (à gauche) et le vice-ministre de la Construction, Lê Quang Hung, président de l'Association d'amitié Vietnam - Algérie. Photo: Ambassade d'Algérie au Vietnam

Hanoi (VNA) - Les relations politiques entre l’Algérie et le Vietnam ont de tout temps été excellentes mais beaucoup reste à faire au niveau économique, a déclaré le nouvel ambassadeur d’Algérie à Hanoi, Boubazine Abdelhamid, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion du Têt traditionnel.

Les échanges commerciaux bilatéraux restent modestes et ont plutôt baissé en passant de 360 millions à 231 millions de dollars (en 2021) à cause notamment de la pandémie du Covid 19. Elles sont constituées essentiellement des exportations vietnamiennes vers l’Algérie. Dans le domaine des investissements, l’on enregistre uniquement celui de PetroVietnam en Algérie, a-t-il dit.

Selon le diplomate algérien, il faut hisser ces relations économiques au niveau des relations politiques. Il incombe à nous tous d’agir pour mettre ces relations économiques et de partenariat en adéquation avec les potentialités des deux pays et de leurs économies émergentes.

L'ambassadeur d'Algérie au Vietnam, Boubazine Abdelhamid. Photo: Lê Son - VNA



Il a souligné que les relations historiques d’amitié, de solidarité et de coopération entre l’Algérie et le Vietnam prennent leur source dans le soutien du Vietnam à l’Algérie durant sa lutte de libération nationale et après son indépendance et le soutien de l’Algérie au Vietnam durant sa guerre pour recouvrer sa souveraineté et son unité et dans ses efforts de reconstruction post-guerre.

Le Vietnam a été l’un des premiers pays à avoir reconnu officiellement le Gouvernement provisoire de la République algérienne, en 1958 et à ouvrir une ambassade en Algérie en 1962, juste après son indépendance, a-t-il précisé.

La célébration cette année du 60eme anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Algérie constituera une grande opportunité pour concrétiser les actions visant au développement des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays malgré la pandémie du Covid 19 qui a ralenti considérablement les relations bilatérales durant ces deux dernières années, a-t-il affirmé.

La priorité pour 2022 reste la tenue à Hanoi de la 12eme session de la Commission mixte de coopération algéro-vietnamienne qui donnera surement une nouvelle impulsion aux relations multiformes de coopération entre les deux pays à travers la rénovation du cadre juridique de la coopération entre le Vietnam et l’Algérie.

Une semaine culturelle algérienne sera organisée au Vietnam a l’occasion de la célébration du 60eme anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il s’agira également de concrétiser le riche programme d’échange de visites prévu à tous les niveaux entre les deux pays et de finaliser et procéder à la signature des projets d’accords bilatéraux.

L’ambassadeur Boubazine Abdelhamid a saisi cette occasion pour exprimer ses impressions devant les progrès et les réalisations socio-économiques du Vietnam durant ces dernières années. La vision éclairée des dirigeants vietnamiens et le choix judicieux des politiques mises en place ont permis au Vietnam de faire des pas de géant en avant et d’être considéré, à juste titre, comme un exemple de succès.

Des experts vietnamiens et algériens au gisement de Bir Seab en Algérie. Photo: Thanh Binh - VNA



A cette occasion, il a fait savoir que c’est la première fois qu’il vit la fête du Têt traditionnel au Vietnam.

« La première chose qui m’a frappé c’est l’omniprésence des fleurs avant et pendant la fête. J’ai vécu dans plusieurs pays mais c’est la première fois que je vois une fête traditionnelle aussi fleurie, cela prouve un raffinement et une sensibilité que j’ai beaucoup appréciés », a-t-il dit.

Il a indiqué qu’il y a certaines similitudes entre la célébration du Têt et du Nouvel An traditionnel en Algérie qu’on appelle communément Yennayer qui est célébré sur tout le territoire national avec une préparation spéciale des décors et des plats de la gastronomie algérienne.

A l’occasion du Têt, le diplomate algérien a souhaité beaucoup de bonheur, de santé et de progrès au peuple ami vietnamien et que cette nouvelle année soit couronnée de succès dans tous les domaines de coopération entre les deux pays. -VNA