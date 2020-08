Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Près de 150 entreprises régionales offrent des programmes de promotion spéciaux lors de la journée de vente en ligne de l'ASEAN qui a été lancée le 8 août sur le site web http://aseanonlinesaleday.com.

Initié par le Vietnam-président de l’ASEAN en 2020, cet évènement vise à promouvoir le commerce électronique transfrontalier au sein du bloc.

Il soutient également les efforts des États membres de l'ASEAN pour faciliter le commerce et le commerce électronique ; favoriser l'intégration numérique et susciter la confiance en entreprises de l'ASEAN, y compris les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), qui restent actives, résilientes et ouvertes aux affaires au milieu de la pandémie de COVID-19.

La numérisation et l'intégration numérique sont de plus en plus importantes pour la relance et le développement économique durable de l'ASEAN. Selon une étude menée par Bain & Company en 2017, la taille de l'économie numérique de l'ASEAN devrait représenter 8,5% du PIB régional d'ici 2025, contre 1,3% en 2015.

Des experts ont prévu que le chiffre d’affaires du commerce électronique de l'ASEAN devrait tripler, passant de 100 milliards à 300 milliards de dollars d'ici 2025. -VNA