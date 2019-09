Un coin de la zone de villégiature Saigon - Hô Coc. Photo: Saigontourist/CVN



Hô Chi Minh-Ville(VNA) - La zone de villégiature Saigon - Hô Coc, classée quatre étoiles, relevant du voyagiste Saigontourist, vous fait bénéficier de programmes promotionnels en septembre et octobre.

Située à 120 km de Hô Chi Minh-Ville, la zone de villégiature Saigon - Hô Coc se trouve face à la côte sur 1.500 m. Il s’agit d’une destination idéale pour les touristes souhaitant profiter des paysages naturels et de l’air pur de la région.

Cette zone est spacieuse et capable d’accueillir plus de mille clients. Elle propose de la cuisine asiatique comme européenne. C’est également un bon choix pour l’organisation de circuits touristiques, de réunions ou conférences nationales et internationales.

De nombreuses options sont proposées pour les clients: visite sur une journée, relaxation, jeux collectifs et déjeuners.

Pour des circuits de deux jours et une nuit, les touristes bénéficieront de services de transport aller-retour de Saigon à Hô Coc. Quatre repas sont proposés pour ce type de séjour avec une nuit dans une chambre de catégorie Deluxe avec petit déjeuner inclus. Ils disposeront d’une piscine d’eau douce et/ou d’eau de mer. -CVN/VNA