Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (droit) et l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam Iain Frew. Photo : VNA

Hanoï, 28 février (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu le 28 février à Hanoï Iain Frew, ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam.Appréciant le soutien et la volonté du Royaume-Uni d'accompagner le Vietnam dans le processus d'adhésion au Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), le vice-Premier ministre a souligné l'importance de mettre en œuvre le JETP avec des mécanismes et des solutions spécifiques en matière de finance, technologie, gouvernance et coopération public-privé afin que les pays en développement puissent respecter leurs engagements de réduction à zéro des émissions de gaz à effet de serre.Le Vietnam a besoin du soutien du Royaume-Uni dans le transfert de technologie, les conseils techniques, le mécanisme financier, la sélection des investisseurs, la gouvernance et la réduction des coûts pour des projets spécifiques tels que la production d'énergie renouvelable, la foresterie et la production d'hydrogène vert, entre autres, a-t-il noté.Il a dit qu'il est nécessaire d'avoir un mécanisme et une "formule spécifique" pour attirer les investissements dans les énergies renouvelables et en même temps s'assurer que le prix est adapté aux revenus de la population, avec la participation du gouvernement, des organisations, des institutions et les grandes entreprises avec expérience et technologie.A son tour, Iain Frew a souligné les engagements et la vision à long terme du Vietnam dans la transition énergétique, la réponse au changement climatique et la mise en œuvre du zéro émission nette.Dans le cadre du JETP, Londres espère poursuivre les discussions avec les agences vietnamiennes compétentes sur la possibilité d'un soutien dans le domaine des énergies renouvelables, contribuant à promouvoir une plus grande coopération bilatérale, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a-t-il exprimé.Le même jour, Trân Hông Hà a reçu Stuart E. Jones, vice-président principal et président des relations gouvernementales mondiales du groupe Bechtel basé aux États-Unis.Soulignant la nécessité d'une coopération énergétique mondiale, le vice-Premier ministre a partagé avec les représentants de Bechtel la direction du développement des centres éoliens offshore du Vietnam et la construction d'un système intelligent de transmission d'énergie renouvelable dans la région Asie-Pacifique.Outre le domaine de l'énergie verte, le Vietnam a besoin d'investissements dans les systèmes de transport routière et ferroviaire, les travaux de transport souterrain, les infrastructures polyvalentes et la transition énergétique, a-t-il déclaré, demandant à Bechtel de partager son expérience dans la création d'opportunités et la recherche de sources de capitaux et d'investisseurs dans ces domaines. - VNA