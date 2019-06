L'ambassadeur du Vietnam en Inde Pham Sanh Chau prend la parole. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Roadshow, un programme de promotion du tourisme vietnamien aux amis indiens et étrangers, a eu lieu le 28 juin à Noida, dans l'Uttar Pradesh, un État situé au Nord de l'Inde.

Ce programme était organisé par la Chambre internationale de Média et d'Industrie du Divertissement d'Inde et l'ambassade du Vietnam dans ce pays.

À cette occasion, l'ambassadeur Pham Sanh Châu a passé en revue les relations historiques et culturelles de longue date entre le Vietnam et l'Inde tout en rappelant l'ouverture récente d'une ligne aérienne directe reliant Kolkata et Hanoï par l'agence IndiGo qui prévoit d'en proposer bientôt une autre entre New Delhi et Hô Chi Minh-Ville.

Le Vietnam a mis en place le visa électronique aux points d'entrée, permettant de simplifier les formalités à l'intention des touristes indiens, a précisé Pham Sanh Châu.

De son côté, Subhash Goyal, président du voyagiste Stic Travels a affirmé que le Vietnam figurait dans le top cinq des meilleures destinations émergentes du monde avec sa gastronomie diversifiée et sa culture originale. Grâce à l'ouverture des lignes aériennes directes, le Vietnam et l'Inde pourront mieux exploiter leurs potentialités respectives dans le tourisme.

A cette occasion, le voyagiste Victoria Tour a projeté des films visant à promouvoir les traits culturels et artistiques du Vietnam. -VNA