Les touristes internationaux visitent Ba Ria-Vung Tau par voie maritime. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Pour attirer efficacement les touristes au Vietnam pendant la haute saison du tourisme international, le développement et la promotion du tourisme avec de bonnes cibles sont considérés comme des tâches importantes.

Bien que l'industrie touristique vietnamienne ait été durement touchée par la pandémie de COVID-19, elle bénéficie aujourd'hui de nombreuses opportunités de développement, notamment pour attirer les visiteurs internationaux.

Des politiques récentes telles que la Loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et de la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam, entrée en vigueur le 15 août 2023, et la Résolution n° 82/NQ-CP sur les principales mesures pour accélérer la reprise et le développement du tourisme, sont considérées comme un puissant levier.

Cependant, pour bien profiter de ces politiques, l'industrie touristique vietnamienne doit encore faire beaucoup d'efforts. Outre la création de produits uniques qui stimulent les dépenses et la durée des séjours, une attention particulière doit être accordée à la promotion dans les principaux marchés touristiques.

Promouvoir le tourisme pour attirer les visiteurs internationaux à la haute saison. Photo: VNA



Le gouvernement a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de se coordonner avec les agences et les localités pour promouvoir la communication dans les marchés touristiques internationaux sur la nouvelle politique des visas du Vietnam. Il a demandé de se concentrer sur la Chine, la République de Corée, l'Inde, le Royaume-Uni..., de développer le marché du tourisme Halal, de bien se préparer à la haute saison touristique internationale à partir de septembre, et de promouvoir le tourisme de manière plus méthodique et plus efficace.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme doit également se coordonner avec celui des Affaires étrangères pour multiplier les activités de diplomatie culturelle, augmenter la présence du Vietnam lors d'événements culturels, sportifs et touristiques prestigieux et à grande échelle dans la région et dans le monde...

Le directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme, Ha Van Sieu, a souligné lors d’une conférence que l'une des tâches clés de l'industrie touristique était de mettre en œuvre la stratégie nationale de marketing jusqu'en 2030, adoptée en mars dernier. Cette stratégie propose une série de mesures telles que l'innovation et la diversification des formes de marketing, l'application des technologies numériques et l'amélioration des capacités de marketing touristique.

D’après Nguyen Trung Khanh, directeur de l'Autorité nationale du tourisme, pour attirer les visiteurs internationaux, le Vietnam doit proposer des ressources humaines assurant une qualité optimale de services, se concentrer sur la gestion des destinations pour aider les visiteurs à vivre des expériences inoubliables, et mener des activités de promotion touristique bien orientées et bien ciblées. -VNA