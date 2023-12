Un stand de promotion du tourisme des provinces du Nord-Ouest élargi est organisé en marge de la conférence. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 4 décembre, les Comités populaires de Hô Chi Minh-Ville et des huit provinces du Nord-Ouest élargi ont organisé une conférence de promotion du tourisme.



Le vice-président du Comité populaire de la province de Dien Bien, Vu A Bang, a déclaré que la conférence faisait partie d'une série d'activités visant à mettre en œuvre des programmes et des accords de coopération pour développer le tourisme entre les huit provinces du Nord-Ouest élargi et Hô Chi Minh-Ville pour 2022-2025.



La conférence devra promouvoir les destinations, produits et services touristiques, le patrimoine culturel immatériel et les orientations de développement touristique des localités concernées, a-t-il déclaré.



Le Nord-Ouest élargi comprend huit provinces que sont Hoa Binh, Son La, Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Yen Bai, Phu Tho et Ha Giang. La région possède de riches ressources touristiques, avec une nature magnifique et une culture unique.-VNA