Hanoï (VNA) – Ces dernières années, l’Etat a adopté plusieurs politiques pour accélérer le développement culturel. Le gouvernement a lancé de nombreux projets et programmes dans le secteur de la culture, des arts et du tourisme, outre des instructions sur la gestion financière de ces projets et programmes.

Entre 2014 et 2018, le budget public a réservé plus de 15.354 milliards de dôngs (plus de 639 millions de dollars) au secteur culturel, représentant 1,71% des dépendes publiques pour le développement. Ce taux est encore inférieur au niveau de 1,8% défini dans la Conclusion No 30 – KL/TW du Comité central du Parti (IXe mandat), publiée le 20 juillet 2004.

Cependant, la somme allouée par le budget public au secteur de la culture et de l’information a connu une hausse annuelle de 10%, qui est plus élevée que la croissance annuelle d’environ 9% des dépenses publiques.

Concernant le secteur du tourisme, le Premier ministre a annoncé que la structure organisationnelle du Comité d’Etat de direction pour le tourisme serait améliorée dans les temps à venir, afin de s’adapter à la nouvelle situation et d’accélérer le développement de ce secteur économique important.

Le Comité d’Etat de direction pour le tourisme est composé de 16 membres représentant 15 ministères et organes. Il est dirigé par un vice-Premier ministre.

Après sa fondation, il a lancé nombre d’activités et contribué à la publication et à l’application de la Stratégie de développement touristique pour 2001-2010. Pour la période 2011-2020, il donne des conseils au Premier ministre sur l’application de diverses mesures au service du développement de « l’industrie sans fumée ». Son travail a aidé le Vietnam à réaliser des avancées remarquables dans le secteur touristique, dont une croissance parmi les plus élevées en Asie et dans le monde. -VNA