Bac Lieu (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de la province de Bac Lieu multipliera ses activités afin de pouvoir mobiliser plus d’aides en faveur de programmes locaux sur la santé, l’éducation, l’environnement, les transports, le bien-être social, la réduction de la pauvreté…

Lors d’une conférence pour mettre en œuvre les tâches en 2021 de l’Union provinciale des organisations d’amitié, le 13 janvier, son président Le Hoang Minh a affirmé que son organisation chercherait à soutenir et favoriser davantage les relations extérieures de la population de Bac Lieu, notamment dans l’économie, le commerce, les sciences et techniques, la santé, l’éducation, la culture et la société…

L’Union des organisations d’amitié de la province cherchera également à nouer des liens avec des organisations non gouvernementales étrangères, a-t-il souligné.

En 2020, cette Union a organisé des visites de travail pour élargir des liens avec les consulats généraux d’Inde, du Cambodge et du Laos à Ho Chi Minh-Ville. Elle a construit quatre ponts, trois maisons du cœur, et remis 70 fauteuils roulants, 160 bourses d’études et 100 cadeaux à des personnes pauvres. -VNA