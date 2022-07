Berlin, 9 juillet (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a effectué une visite de travail les 6 et 7 juillet dans la ville de Wernigerode pour chercher des moyens de renforcer les liens de coopération de jumellage entre la ville allemande et sa ville vietnamienne de Hoi An et potentiellement d'autres villes et provinces du Vietnam.

Photo : VNA

S'adressant au maire nouvellement élu Tobias Kascha et à son prédécesseur Peter Gaffert, l'ambassadeur Vu Quang Minh a souligné l'énorme potentiel d'accélération du partenariat entre Wernigerode et Hoi An ainsi que d'autres localités vietnamiennes.Les relations bilatérales seront construites sur la base solide du partenariat stratégique Vietnam - Allemagne qui s'est renforcé dans tous les domaines, de l'économie, de l'énergie, de l'environnement, de l'éducation, de la formation, à la culture et à la science et la technologie, au cours des 12 dernières années, il a dit.Wernigerode et Hoi An ont établi une relation de jumellage en 2013, a-t-il rappelé, depuis lors, la première a apporté son soutien à la seconde dans de nombreux projets majeurs, par exemple, le développement d'un système d'énergie solaire sur la place Song Hoai (rivière Hoai), la promotion de l'utilisation efficace des énergies renouvelables et la réduction des déchets, entre autres.Il a appelé les entreprises de la ville allemande à explorer les opportunités d'investissement au Vietnam afin de tirer parti de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).Alors que Wernigerode et Hoi An célèbrent le 10e anniversaire de leurs relations l'année prochaine, l'ambassadeur a proposé aux deux parties d'organiser plusieurs activités de promotion du commerce, des investissements et du tourisme.L'ancien maire Gaffert a affirmé que le maintien des relations de jumellage entre Wernigerode et Hoi An était l'une des principales priorités de sa ville et un point fort de son mandat. Il a suggéré que les deux parties élargissent davantage leurs liens dans les domaines de la formation professionnelle, des services touristiques, de l'hôtellerie et de l'artisanat.Tobias Kascha, pour sa part, s'est engagé à favoriser les relations entre les villes sœurs à long terme au cours de ses prochaines années au pouvoir.Lors de sa visite, l'ambassadeur Vu Quang Minh a également rendu visite à une société de mécanique allemande et à des représentants de la communauté vietnamienne à Wernigerode.- VNA