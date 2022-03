Jakarta, 28 mars (VNA) - L'ambassadeur vietnamien Nguyen Hai Bang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ASEAN, à la tête d’une délégation vietnamienne, a participé le 28 mars à la 10e réunion virtuelle du Comité mixte de coopération ASEAN-Canada (ACJCC).

Lors de la réunion virtuelle, l'ASEAN et le Canada se sont réjouis des développements positifs de leur coopération, notamment dans la mise en œuvre du plan d'action de la déclaration commune sur le partenariat de dialogue ASEAN-Canada pour 2021-2025. Ils ont discuté des moyens d'intensifier les engagements bilatéraux cette année, marquant le 45e anniversaire de la fondation de leur partenariat.Le Canada a souligné l'importance de sa collaboration avec le bloc, considérant l'ASEAN comme une priorité dans sa politique extérieure. L'ASEAN joue un rôle important dans le maintien de la stabilité politique et du développement économique de la région, a-t-il déclaré, souhaitant participer plus profondément aux processus dirigés par l'ASEAN.Le Canada s'est également engagé à continuer de soutenir l'ASEAN dans ses efforts de la construction de la communauté, notamment la mise en œuvre de la vision 2025 de l'ASEAN, le plan global sur la connectivité de l'ASEAN 2025 (MPAC 2025), le plan de travail IV (2021-2025) de l'Initiative de l' ASEAN pour l'intégration de l'ASEAN (IAI), et la réponse à la pandémie et la reprise du bloc.L'ASEAN, quant à elle, a hautement apprécié les engagements et le soutien du Canada sur les trois piliers que sont la politique, la sécurité, l'économie et la société, la culture, notamment en ce qui concerne le commerce, l’investissement, les petites et moyennes entreprises, l'éducation, la gestion des catastrophes, la sécurité énergétique, la criminalité transnationale, droits des femmes et des enfants, les travailleurs migrants.L'ASEAN a remercié le Canada pour sa contribution de 1,38 million de dollars américains au Fonds de l'ASEAN de réponse à la COVID-19 l'année dernière.La réunion a également discuté des préparatifs du 19e dialogue ASEAN-Canada et de la Conférence ministérielle de l'ASEAN avec le Canada cette année.La 11e réunion de l'ACJCC est prévue pour 2023.- VNA