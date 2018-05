Hanoi, 4 mai (VNA) – Le Vietnam crée toujours des conditions favorables aux entreprises étrangères, y compris celles tchèques à participer au marché vietnamien, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Hô Minh Tuân, lors d’un colloque portant sur la "Promotion de la coopération économique et commerciale avec le Viêtnam" tenu le 3 mai à Prague.

Panorama du colloque sur la "Promotion de la coopération économique et commerciale avec le Viêtnam" tenu le 3 mai à Prague. Photo : VNA

Placé sous les auspices de l’ambassade du Vietnam en République tchèque et de la Commission des Relations extérieures de la Chambre des députés de République tchèque, ce colloque vise à présenter l’environnement d’investissement et d’affaires au Vietnam, des potentiels de coopération économique, commerciale, d’investissement et d’affaires entre le Vietnam et la République tchèque, contribuant à promouvoir les relations dans ce domaine.

Le diplomate vietnamien a estimé que la coopération économique, commerciale et d’investissement Vietnam-République tchèque de ces dernières années n’est pas à la hauteur des potentiels et des besoins des deux économies.

Il a appelé les deux parties à faire des efforts pour promouvoir et diversifier les relations commerciales bilatérales afin d’augmenter l’efficacité de coopération et d’encourager les composantes économiques et les localités à participer activement au développement commercial entre les deux pays.

Les participants ont évalué la situation actuelle des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la République tchèque. La valeur des échanges commerciaux bilatéraux de l’année dernière a dépassé le seuil d’un milliard de dollars, soit une hausse de 12% en glissement annuel.

En avril 2018, la République tchèque entretient 36 projets d’investissement au Vietnam réunissant un fonds inscrit de près de 100 millions de dollars, tandis que le Vietnam a investi dans seulement 4 projets en République tchèque accumulant une valeur totale de 5 millions de dollars.

La vice-présidente de la Commission des Relations extérieures de la Chambre des députés, Mme Zuzana Zahradnikova, a hautement reconnu les potentiels de coopération entre les deux pays estimant que les obstacles dans les relations de coopération, dont l’octroie de visa, seront réglées sous peu.

Elle s’est engagée à faire des efforts pour promouvoir la coopération commerciale entre les deux pays.

Auparavant, lors de la rencontre avec Mme Zuzana Zahradnikova, l’ambassadeur Hô Minh Tuân a demandé à la Chambre des députés de la République tchèque de ratifier l’Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (UE) et d’aider à promouvoir la coopération commerciale Vietnam-UE, ainsi qu’avec la République tchèque.

Il a demandé à la partie tchèque de créer des conditions favorables à la coopération entre les entreprises des deux pays, notamment s'agissant du recrutement des travailleurs qualifiés du Vietnam en République tchèque et dans le tourisme. - VNA