Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Semaine d'exposition des produits vietnamiens à AEON a été ouverte le 27 septembre au centre commercial AEON - Tan Phu Celadon, à Ho Chi Minh-Ville.



Il s’agit d’une bonne occasion pour des entreprises vietnamiennes qui s’efforcent d’introduire leurs produits sur le réseau mondial de vente au détail AEON. Le comité d’organisation a sélectionné 36 entreprises pour 374 produits en large éventail: prêts-à-manger, produits bio, produits agricoles dont le riz, les légumes et les fruits...



De plus, le programme de connexion des entreprises est également organisé dans le cadre de la Semaine d’exposition, avec la participation de plus de 200 sociétés vietnamiennes.



L'événement a lieu annuellement depuis 2018, le nombre de fournisseurs vietnamiens sélectionnés augmentant progressivement au fil des ans. A ce jour, environ 2.000 entreprises vietnamiennes participent à la chaine d’approvisionnement d’AEON. -VNA

