Rome, 9 décembre (VNA) - Près de 40 entreprises vietnamiennes présentent leurs produits artisanaux tels que vanneries, brocatelles et céramiques au Salon international « L'Artigiano in Fiera 2018 » à Milan, en Italie.

Le stand du Vietnam lors du sallon. Photo: VNA

La 23ème édition de l’Artigiano in Fiera a lieu du 1er au 9 décembre. C’est un événement international qui honore les artisans du monde entier et leurs créations depuis plus de 20 ans. La 23ème édition de l’Artigiano in Fiera a lieu du 1er au 9 décembre. C’est un événement international qui honore les artisans du monde entier et leurs créations depuis plus de 20 ans.

Cet événement est également un rendez-vous incontournable pour des entreprises vietnamiennes afin de promouvoir leurs produits artisanaux, tels que des produits en rotin, en bambou et en brocatelle à des clients internationaux.

Le conseiller commercial de l'Ambassade du Vietnam en Italie, Nguyen Duc Thanh, a déclaré que L'Artigiano in Fiera offre aux entreprises vietnamiennes l’opportunité de promouvoir leurs produits et d’explorer le marché, ainsi que d’acquérir des expériences de production et de conception répondant aux exigences des consommateurs étrangers.

Diego Sala, responsable des ventes internationales de l'événement, a exprimé son espoir de signer un protocole d'accord avec le Bureau commercial de l'Ambassade du Vietnam en Italie afin de promouvoir l'artisanat vietnamien et d'autres produits du pays, comme le thé et le café.

Lors de 10 premiers mois de 2018, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Italie ont atteint 3,87 milliards de dollars, soit une augmentation de 3% en glissement annuel. Le Vietnam a exporté pour 2,4 milliards de dollars vers l'Italie pendant cette période. –VNA