Lors de la conférence. Photo : VNA

Binh Duong (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud), le Centre de promotion des investissements du Sud du ministère du Plan et des Investissements et la compagnie générale d'Investissement et de Développement industriel (Becamex IDC) ont organisé à Binh Duong le 14 décembre une conférence de promotion des investissements entre les provinces et villes du Sud avec les investisseurs sud-coréens.

Selon Do Nhat Hoang, directeur du Département des investissements étrangers du ministère du Plan et des Investissements), cette conférence a pour but de renforcer les activités de promotion des investissements entre la République de Corée et le Vietnam, d'améliorer l'efficacité des programmes de promotion des investissements dans le Sud, de saisir les tendances en matière d'investissements et les besoins des entreprises sud-coréennes, de présenter le climat d'investissement aux investisseurs sud-coréens, dont des industries prioritaires appelant à l'investissement, les politiques préférentielles et d'assistance aux investisseurs.

Des représentants des provinces méridionales ont présenté les potentiels d'investissement de leur localité.

La province de Binh Duong, par exemple, est actuellement classée au 2e rang national dans l’attrait des capitaux étrangers, après Ho Chi Minh-Ville, avec 4.016 projets cumulant un capital social total de plus de 37 milliards de dollars venus de 65 pays et territoires. La République de Corée se classe 5e parmi les investisseurs dans cette localité, avec 764 projets et plus de 3,3 milliards de dollars.

Dans les temps à venir, la province accordera la priorité aux investissements dans les domaines de hautes technologies et respectueux de l'environnement; des services financiers, de la logistique; de l’industrie auxiliaire, de l’agriculture high-tech.

Selon Kim Won Sik, président de l'antenne de la Chambre de commerce et d'industrie de la République de Corée au Vietnam (Kocham) à Binh Duong, l'association des entreprises sud-coréennes à Binh Duong considère cette localité comme le principal modèle de ville intelligente au Vietnam.

Binh Duong a encouragé les investisseurs sud-coréens à venir dans la province pour sonder les opportunités d'investissement. -VNA