Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une vingtaine d’importateurs chinois de riz, invitée par le Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, se rendent du 6 au 10 mai au Vietnam pour participer à des activités de promotion du commerce.

La délégation chinoise visitera certaines établissements de rizerie dans les provinces d’An Giang, de Long An, de Dong Thap (Delta du Mékong) avant de participer à un séminaire le 9 mai à An Giang.

La visite de ces importateurs chinois vise à promouvoir les exportations en Chine qui est l’un des débouchés les plus importants du riz vietnamien.

Selon le Département de l'import-export, entre 2016 et 2018, le ministère de l'Industrie et du Commerce a invité quatre délégations d’importateurs des provinces chinoises de l’Anhui, du Guangdong, du Yunnan, du Fujian et de la ville de Chongqing, à visiter des localités vietnamiens ayant une production rizicole importante et abritant de nombreux exportateurs.

Au cours du premier trimestre de 2019, les Philippines, qui représentent 40,2% des exportations nationales de riz, ont dépassé la Chine pour devenir le premier importateur de riz vietnamien.-VNA