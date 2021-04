Hanoi, 8 avril (VNA) - Le colloque «Bilan biennal sur l’entrée en vigueur de l’accord de Partenariat transpacifique intégral et progressiste (CPTPP) au Vietnam» a été organisé mercredi, 8 avril, à Hanoï par la Chambre de Commerce et d’Industrie vietnamienne.

Photo d'illustration : VNA

Ce pacte commercial a été l’occasion pour le Vietnam de perfectionner sa législation, d’augmenter ses exportations vers les pays signataires et d’améliorer la compétitivité de ses entreprises, a affirmé Nguyên Câm Trang, directrice adjointe du département de l’Import-export, du ministère de l’Industrie et du Commerce.



«Le CPTPP a permis au Vietnam de conquérir de nouveaux marchés à l’exportation, d’améliorer son environnement d’affaires, de perfectionner sa législation, et d’augmenter la compétitivité des entreprises pour qu’elles participent aux chaînes de valeur mondiales», a-t-elle souligné.



Les intervenants ont demandé au gouvernement de soutenir davantage les entreprises, de les aider à mener des études de marché et à fixer des objectifs de commercialisation plus pertinents. - VNA