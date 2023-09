L'ambassadeur vietnamien au Royaume-Uni et en Irlande, Nguyen Hoang Long, et les membres du Comité exécutif provisoire et du Comité de consultation de l'Association des étudiants vietnamiens en Irlande. Photo : VNA

Dublin (VNA) - Le Comité exécutif provisoire de l'Association des étudiants vietnamiens en Irlande a officiellement vu le jour à Dublin le 4 septembre.Ce comité composé de 10 membres est dirigé par son président Tran Nhat Minh. Pour soutenir ses activités, l'Association des étudiants vietnamiens en Irlande a invité les membres du Comité exécutif du Réseau d’étudiants et d’anciens étudiants vietnamiens en Irlande (VISA) à participer à un comité de consultation.Le Comité exécutif provisoire prévoit d’organiser prochainement un congrès pour élire le Comité exécutif officiel.Présent à l'événement, l'ambassadeur vietnamien au Royaume-Uni et en Irlande, Nguyen Hoang Long, a souligné que la création du Comité exécutif provisoire était une étape importante dans le processus de fondation et de développement de l'Association des étudiants vietnamiens en Irlande.Selon lui, la création de l'Association des étudiants vietnamiens en Irlande contribuera à continuer de promouvoir la coopération dans le domaine d’éducation entre le Vietnam et l’Irlande. –VNA