Berlin (VNA) - L'Association des entreprises allemandes en Asie-Pacifique (OAV) a organisé le 25 mai dans le Land de Bavière, un colloque afin d'élargir davantage les opportunités d'investissement au Vietnam.

S'adressant à l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh a présenté la coopération entre le Vietnam et l'Allemagne et son potentiel de croissance.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh visite le Musée du groupe Schaeffler. Photo : VNA

Après plus d'une décennie de coopération efficace, l'Allemagne est devenue le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE) et le Vietnam, le premier partenaire commercial de l'Allemagne au sein de l’ASEAN.

Selon le diplomate, le Vietnam et l'Allemagne disposent de tous les cadres de collaboration nécessaires, notamment l'accord de libre-échange UE-Vietnam qui est entré en vigueur en août 2021.

Pendant ce temps, le Vietnam fait partie des pays dotés des lois sur les IDE les plus favorables dans la région et dans le monde, et également l'une des économies les plus rapides à se remettre de la pandémie de COVID-19.

Même pendant la pandémie de COVID-19, le Vietnam a continué d'attirer des IDE de haute qualité, qui devraient augmenter d'au moins 10% par rapport à 2021 où les IDE au Vietnam ont dépassé 31 milliards de dollars.

Le Vietnam est l'une des économies qui se remettent le plus rapidement après la pandémie de COVID-19. Au cours des quatre premiers mois de 2022, les exportations nationales ont atteint plus de 122 milliards de dollars, en hausse de 16,5 %. La Banque asiatique de développement (BAD), la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) ont prévu un taux de croissance élevé du Vietnam cette année, de 5,3 % à 6,5 %.

Les économies vietnamienne et allemande sont parfaitement complémentaires, a déclaré l'ambasadeur vietnamien, appelant les investisseurs allemands au Vietnam à diffuser leurs connaissances et leur expérience sur le marché auprès de la communauté des affaires allemande.



Andreas Schick, responsable du comité national de l'OAV pour le Vietnam et membre de la Direction du groupe Schaeffler - le deuxième grand investisseur allemand au Vietnam, a déclaré que le Vietnam est de plus en plus attractif pour les investisseurs grâce à l'amélioration des infrastructures de transport, des conditions favorables au développement de sources d'énergie vertes, une jeune ressource humaine abondante et bien formée, et le potentiel de développement des ressources humaines en science des données et en technologie de l'information.



Il a dévoilé que Schaeffler continuera de coopérer avec les entreprises et partenaires vietnamiens pour développer la production et réduire les émissions de gaz à effet de serre.



Nguyen Manh Hai, conseiller supervisant la section des investissements à l'ambassade du Vietnam en Allemagne, a affirmé que le gouvernement vietnamien crée toujours les meilleures conditions possibles pour que les entreprises étrangères investissent dans le secteur de la fabrication et de la production.



Fin 2021, l'Allemagne comptait un total de 415 projets d'IDE effectifs d'une valeur de 2,29 milliards de dollars au Vietnam, le plus important étant un projet de l'énergie solaire de 190 millions de dollars dans la province de Thanh Hoa.- VNA