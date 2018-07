Photo: VNA



Lao Cai (VNA) - Une conférence de promotion de l'import-export des produits agricoles, des fruits et des produits aquatiques entre les provinces vietnamiennes de Lao Cai et chinoises du Yunnan a eu lieu vendredi dans la ville de Lao Cai, province du même nom.

Organisé par le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Service de l'industrie et du commerce de Lao Cai et le Département du commerce de la province chinoise du Yunnan, cet événement est une bonne occasion pour les localités et les entreprises du Vietnam de saisir les informations concernant le marché chinois ainsi que les mécanismes d'import-export via les postes frontaliers internationaux de Lao Cai du Vietnam et de Hekou de la Chine.

Selon Huang Shan, inspectrice du marché du Département du commerce de la province du Yunnan, les deux parties ont signé un accord commercial frontalier dans un esprit de bénéfice mutuel. A cette occasion, elle a présenté aux entreprises vietnamiennes les règlements pour importer des produits au Yunnan.

A cette occasion, les Services de l'industrie et du commerce de 12 villes et provinces vietnamiennes, le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce et le Département du commerce de Yunnan ont signé un mémorandum de coopération de développement commercial, afin d'exploiter ensemble les avantages du couloir économique Kunming-Hanoi-Hai Phong-Quang Ninh.

En 2017, la valeur à l'import-export via la province de Lao Cai a atteint plus de 2,6 milliards de dollars, soit une hausse de 30,3% par rapport à 2016, dont plus de 280 millions issus des exportations vietnamiennes de produits agricoles, aquacoles et de fruits. La localité a enregistré un chiffre d'affaires à l''import-export de 1,55 milliard de dollars durant le premier semestre de 2018, soit une augmentation de 29% en glissement annuel. -VNA