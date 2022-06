Vientiane (VNA)- L'Union de la jeunesse révolutionnaire du peuple lao (UJRPL) a organisé le 16 juin un séminaire à Vientiane sur l'histoire, la tradition et l'idéologie du président Ho Chi Minh sur la jeunesse.

Monxay Laomuaxong, membre suppléant du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao répond aux questions des jeuns lao. Photo : VNA

Lors du Forum, Monxay Laomuaxong, membre suppléant du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, a apprécié les relations entre l'UJRPL et l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (UJCHCM) du Vietnam.

À cet égard, il a souligné que l'Union de la jeunesse lao continuera d'étudier et d'apprendre l'idéologie du président Ho Chi Minh et du leader Kaysone Phomvihane sur les questions de jeunesse pour l'appliquer à leur travail, notamment dans le renforcement des liens de grande amitié, de solidarité particulière et coopération intégrale entre les deux pays.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, a présenté aux délégués le contenu important de la pensée d'Ho Chi Minh sur la promotion des jeunes générations et son application actuelle par le Parti communiste du Vietnam.

Le Parti communiste du Vietnam soutient toujours la position et le rôle de la jeune génération et l'identifie comme une force pionnière, a-t-il noté.

L'ambassadeur du Vietnam au Laos , Nguyen Ba Hung. Photo : VNA

Le diplomate a révélé qu'il avait également étudié et lu de nombreux documents liés à l'idéologie des dirigeants lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong dans l'autonomisation des jeunes générations, ainsi que d'autres questions politiques et a souligné que les jeunesses des deux pays ont hérité et promu les relations traditionnelles et particulières entre les deux pays.

Lors du séminaire, les délégués ont évoqué la vie, l’œuvre et la pensée de Ho Chi Minh, notamment en relation avec l'éducation et la formation des jeunes, ainsi que le parcours du héros de l'indépendance vietnamienne à la recherche de la voie de la libération nationale, ses précieux enseignements pour la cause révolutionnaire et ses apports aux liens privilégiés entre les deux peuples.- VNA