De nombreux établissements de production et commerciaux du village de céramique de Bat Trang commercialisent déjà leurs produits sur les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique. Photo : VNA

Les établissements de production et commerciaux du village de Van Phuc passent progressivement au paiement sans espèce pour à la fois être rapide et minimiser les contacts directs. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Actuellement, le pays compte environ 5.000 villages de métiers artisanaux dont 1.350 à Hanoï. Le commerce électronique aide ces villages à augmenter leurs revenus, à réduire leurs coûts et à améliorer leur compétitivité. Il est donc nécessaire de mettre en place des politiques d'incitation et un soutien appropriés pour promouvoir son développement.Selon le chef du comité de représentation du village de métier de céramique de Giang Cao (commune de Bat Trang, district de Gia Lam), Dang Dinh Tuc, la commune de Bat Trang compte 195 entreprises, 960 ménages de production et 750 ménages fournissant des services de céramique et de tourisme. De nombreux établissements de production et commerciaux commercialisent déjà leurs produits sur les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique.Bat Trang fournit des informations aux touristes via des codes QR. Ainsi, ils peuvent facilement utiliser leur smartphone pour rechercher des informations sur les stands et les produits OCOP (programme chaque commune un produit) de Bat Trang.Quant au président de l'Association du tissage de la soie de Van Phuc (arrondissement de Ha Dong), Pham Khac Ha, il a informé que le village de Van Phuc compte environ 300 ménages produisant et commercialisant des soieries. Ces dernières années, de nombreux établissements ont trouvé des clients via les plateformes de commerce électronique, les réseaux sociaux... Les établissements de production et commerciaux organisent également des modèles de vente en ligne par groupe sur les réseaux sociaux, reliant plus de 100 foyers.Avec ce modèle de commerce électronique, les établissements de production et commerciaux du village de Van Phuc passent progressivement au paiement sans espèce pour à la fois être rapide et minimiser les contacts directs, a déclaré M. Pham Khac Ha.De même, le directeur général de la compagnie par actions de céramique Chu Dau a déclaré que sa compagnie a investi dans la création de canaux de vente en ligne via des sites web, Facebook, fanpage, Zalo et des plateformes de commerce électronique telles que Tiki, Lazada, Shopee,… ; créé un groupe de clients fidèles sur les applications de chat en ligne Zalo, Viber, Telegram...Selon le Dr Ton Gia Hoa, vice-président de l'Association des villages de métiers artisanaux du Vietnam, avec le développement rapide du commerce en ligne, les consommateurs peuvent accéder aux produits beaucoup plus facilement et plus rapidement que par les méthodes de vente traditionnelles.Cependant, le commerce électronique par les villages de métiers artisanaux est face à de nombreuses difficultés telles que la mise à jour constante des sites de promotion et de présentation des produits, la nécessaire acquisition de compétences en gestion d'entreprise et vente en ligne.La Dr. Nguyen Thi Tong, directrice de l'Institut de recherche et d'application des beaux-arts dans les produits artisanaux des villages au Vietnam, a averti que les ménages des villages artisanaux devaient bien comprendre les réglementations sur le commerce en ligne. Enfin, pour appliquer effiacement l' e-commerce , les villages doivent améliorer la qualité de leurs ressources humaines, appliquer les technologies de l'information à la production et aux affaires, exploiter de manière proactive les informations pour élargir les marchés, améliorer la valeur des produits...-VNA