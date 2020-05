Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion du 74e anniversaire de la Journée vietnamienne de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles (22 mai), le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a adressé une lettre aux Vietnamiens dans l’ensemble du pays.



Dans sa lettre, Nguyen Phu Trong a déclaré apprécier les efforts des organisations et des particuliers dans la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles en 2019.



Indiquant que dans les temps à venir, les intempéries et les catastrophes naturelles continueraient de menacer la vie des habitants et d’affecter le développement socio-économique, Nguyen Phu Trong a demandé aux comités du Parti, aux autorités et aux organes compétents de tous niveaux, aux forces armées et à la population dans leur ensemble, de continuer à promouvoir la solidarité dans ce travail, contribuant à protéger la vie paisible des habitants, pour la sécurité de la société et le développement durable du Vietnam. -VNA