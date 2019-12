Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) reçoit vice-président du FEC, Onoi Yoshiki. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu mardi à Hanoï une délégation du Conseil international des échanges d'amitié du Japon (FEC-The International Friendship Exchange Council) conduite par son vice-président Onoi Yoshiki, en visite de travail au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a déclaré que le partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon se développait de manière fructueuse sur la base de la confiance politique consolidée, et que les deux pays étaient devenus des partenaires de premier plan dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.



Le Japon est le plus important fournisseur d'aide publique au développement (APD) du Vietnam, dont le capital total s'élève à environ 27 milliards de dollars. Le Japon était le 4e partenaire commercial du Vietnam, avec un commerce bilatéral atteignant environ 38 milliards de dollars en 2018.

Actuellement, le Japon se classe au 2e rang des pays et territoires investissant au Vietnam, avec plus de 4.300 projets d'une valeur de près de 60 milliards de dollars.



Le Vietnam espère que les investisseurs japonais augmenteront leurs investissements et coopéreront avec les entreprises locales dans les secteurs tels que les machines agricoles, la transformation des produits agricoles et aquacoles, l'électronique, la construction navale, les pièces détachées automobiles, les industries environnementales, les économies d'énergie, les infrastructures, l'énergie et l'industrie auxiliaire, l'agriculture de haute technologie.



Trinh Dinh Dung a salué les contributions d'Onoi Yoshiki et d'autres membres du FEC à la promotion de la coopération et de l'amitié entre le Vietnam et le Japon au cours des dernières années.



Pour sa part, Onoi Yoshiki s'est engagé à faire des efforts pour contribuer au développement du Vietnam via le renforcement de la diplomatie populaire.



Le FEC organisera plus de visites pour les entreprises japonaises au Vietnam afin de rechercher des opportunités d'investissement, de soutenir les investisseurs vietnamiens au Japon et d'organiser des échanges entre les peuples, a-t-il déclaré. -VNA