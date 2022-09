Photo : VNA

Kuala Lumpur, 28 septembre (VNA) - Un séminaire visant à présenter la culture et le tourisme du Vietnam au peuple malais s'est tenu le 28 septembre à Kuala Lumpur en Malaisie.L'événement a été organisé par l'ambassade du Vietnam en Malaisie en coordination avec l'Association malaisienne du tourisme et des agents de voyages (MATTA) et le Vietnam Tourism Exchange (VNTE). Il s'agit du premier événement de promotion du tourisme organisé par l'ambassade en Malaisie après la pandémie de COVID-19.En rencontrant avec des partenaires à la veille de l'événement, l'ambassadeur Tran Viet Thai a déclaré qu'en plus de présenter la culture, le pays et le peuple du Vietnam, le séminaire a également fourni des informations sur les réglementations d'entrée au Vietnam.L'événement a offert une opportunité aux entreprises des deux pays de se connecter et de signer des accords de coopération sur le tourisme, en vue de relancer l'industrie et de resserrer les relations Vietnam-Malaisie, a-t-il déclaré.S'adressant à l'événement, la vice-présidente de MATTA, Cynthia Tan, a déclaré qu'elle était particulièrement impressionnée par les longues et belles plages de Nha Trang et de Phu Quoc, exprimant l'espoir que le nombre de touristes de Malaisie au Vietnam augmentera après un itinéraire de vol direct reliant Kuala Lumpur et Da Nang est lancé.Grâce aux agents de MATTA dans 13 États de Malaisie, MATTA exploitera efficacement le marché touristique du Vietnam, a-t-elle déclaré.Le président de VNTE, Nguyen Son Thuy, a déclaré qu'avec des mises à jour sur les produits touristiques adaptés au marché malaisien, le Vietnam aura plus d'opportunités d'élargir la coopération et d'explorer le marché malaisien.Depuis que les deux pays ont exempté les visas pour les titulaires de passeports ordinaires en septembre 2001, le nombre de visiteurs malaisiens au Vietnam a rapidement augmenté. En 2019, le Vietnam a accueilli plus de 605.000 touristes malaisiens, en hausse de 12,2 % par rapport à 2018.- VNA