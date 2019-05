Hanoi, 21 (VNA) - Poursuivant la 7e session de l'Assemblée nationale (AN), les députés de l'AN ont écouté la proposition d'approuver le rapport d'audit et le rapport d'examen du règlement du budget de l'État 2017.

Le ministre des Finances, Dinh Tien Dung. Photo : VNA

En accord avec l'autorisation du Premier ministre, le ministre des Finances, Dinh Tien Dung, a présenté à l'Assemblée nationale la proposition d'approuver le règlement du budget de l'État pour 2017.

Avec les efforts de l'ensemble du système politique, du milieu d’affaires et de la population du pays, la plupart des principaux objectifs de développement socio-économique ont fondamentalement atteint voire dépassé le plan.

En particulier, le taux de croissance économique (PIB) de 6,81% (plan de 6,7%) est la plus forte augmentation depuis 2011 et sa contribution est répartie de manière assez uniforme entre tous les secteurs.

La macroéconomie reste stable, l’inflation est contrôlée à un niveau bas, le taux de change est stable, les taux d’intérêt prêteurs sont réduits, les principaux soldes de l’économie sont maintenus, l’excédent commercial est de 2,9 milliards de dollars. Les marchés financiers et des valeurs mobilières sont florissants. La défense, la sécurité sont maintenues, l'ordre social et la sécurité sont assurés. La défense, la sécurité sociale et le bien-être social sont consolidés.

Le ministre Dinh Tien Dung a déclaré que le budget de l’État était estimé à 1.212.180 milliards de dongs, dont 1.293.627 milliards de dongs étaient réglés, soit 6,7% (81.447 milliards de dongs).

En ce qui concerne les dépenses budgétaire de l’État, l’estimation de celles-ci est de 1.390.480 milliards de dongs.



Dan son rapport d'audit du règlement relatif au budget de l'État en 2017, Ho Duc Phoc, auditeur général de l'État, a déclaré qu'en 2017, l'auditeur de l'État avait proposé un traitement financier de 92.499 milliards de dongs, dont 19.858 milliards ont été collectés.

En outre, l'efficacité de l'utilisation de projets utilisant l'Aide publique pour le développement et des prêts préférentiels n'est pas à la hauteur des ressources d'investissement, la qualité de la construction n'est pas élevée, la technologie n'est pas vraiment avancée.

Toujours dans l'après-midi du 20 mai, les députés de l'AN ont écouté le président de la Commission des finances et du budget de l'AN, Nguyen Duc Hai, leur présenter le rapport sur la vérification du règlement du budget de l'État en 2017. - VNA