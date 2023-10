Riyad (VNA) - Le "Programme d'action dans le domaine du tourisme " a été signé le 19 octobre entre le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam et le ministère saoudien du Tourisme, à l’occasion de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Arabie saoudite.

Lors d’une séance de travail, après la cérémonie de signature, avec la princesse Haïfa bint Mohammed Al-Saud, vice-ministre saoudienne du Tourisme, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung a annoncé que la signature de ce programme faisait suite à l'initiative de lui-même et du ministre saoudien Ahmed A. Al-Khateeb, avancée lors de leur rencontre fin août au Vietnam.

Le programme d’action propose des mesures telles que l'augmentation de l'échange et du partage d'informations, d'expériences sur le marché halal, les besoins touristiques, le développement et la formation des ressources humaines du tourisme, l’organisation d'événements conjoints de promotion du tourisme, la recherche d'opportunités d'investissement dans le tourisme... entre les deux pays.

Nguyen Van Hung a souligné que le Vietnam souhaitait toujours renforcer la coopération internationale pour construire et développer la chaîne de valeur du tourisme halal, conformément aux goûts des touristes de la communauté des pays musulmans, tout en promouvant le tourisme vietnamien dans les pays musulmans tels que l’Arabie Saoudite.

Il a également proposé que l'Arabie saoudite aide le Vietnam à se renseigner sur les goûts des touristes et le marché halal, à élaborer des normes et des réglementations sur le tourisme halal... par le biais du transfert de technologies ; encourage des entreprises saoudiennes d'envergure à investir au Vietnam dans les domaines de l'hébergement, du tourisme...

La princesse Haïfa bint Mohammed Al-Saud, vice-ministre saoudienne du Tourisme, a hautement apprécié les propositions du ministre vietnamien Nguyen Van Hung et a affirmé que le Vietnam et l'Arabie saoudite partageaient la même direction et la même détermination à agir pour promouvoir leur coopération touristique.

L'Arabie saoudite envisage de délivrer des visas électroniques aux touristes vietnamiens et, dans un avenir proche, le ministère saoudien du Tourisme travaillera avec les entreprises nationales de tourisme pour développer des packages de produits adaptés aux goûts des touristes vietnamiens, a-t-elle précisé.

Elle a précisé que l'Arabie saoudite espérait établir prochainement des vols directs entre les deux pays. -VNA