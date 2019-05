Hanoï, 22 mai (VNA) - Le gouverneur de la province laotienne d’Oudomxay, Khamphan Phoinhavong, a exprimé le souhait de renforcer les échanges et la coopération entre la localité et la province de Ha Nam (Nord).

Séance de travail entre les autorités de Ha Nam et d'Oudomxay. Photo : VNA



Lors de sa visite de travail le 21 mai, à Ha Nam, le gouverneur Khamphan Phoinhavong, également secrétaire du comité du Parti d'Oudomxay, a également invité Ha Nam à soutenir Oudomxay dans la formation de son personnel et à encourager les investisseurs locaux à opérer dans la province laotienne, en particulier dans le développement de l'agriculture et du tourisme. .



Le responsable a déclaré que sa visite visait à renforcer l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Laos, et les deux provinces en particulier.



Truong Minh Hien, vice-président du Comité populaire de Ha Nam, a informé Khamphan Phoinhavong et son entourage du développement socio-économique de Ha Nam.



L’économie de la province a augmenté de plus de 10% par an au cours de la dernière décennie, avec un revenu par habitant supérieur à 2.500 dollars en 2018 et une augmentation de 23% de la collecte du budget de l’État.



Ha Nam se concentre sur la restructuration de l'économie et la poursuite de l'industrialisation agricole, du développement agricole de haute technologie et de la construction d'un nouveau style de zone rurale, a-t-il déclaré.



Truong Minh Hien a ajouté que la province avait renforcé le développement de l’industrie auxiliaire, la transformation et la fabrication, le développement de la haute technologie reliant la protection de l'environnement, le développement du commerce, les services médicaux de haute qualité.



Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Dinh Khang, a mis en exergue la solidarité et l'amitié entre le Vietnam et le Laos, ajoutant que la visite de la délégation laotienne avait contribué à resserrer et à approfondir les relations entre les deux pays et les provinces.



Ha Nam et Oudomxay exploiteront leur potentiel et leurs forces pour renforcer leur coopération, tout en partageant leurs expériences en matière de développement économique, a-t-il déclaré. –VNA