Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Khac Dinh, et le président de la Commission des affaires ethniques de l'Assemblée nationale du Laos. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Khac Dinh, a reçu le 21 septembre à Hanoï une délégation de la Commission des affaires ethniques de l'Assemblée nationale du Laos, conduite par son président, Khamchanh Sotapaserth.Nguyen Khac Dinh a apprécié la signature d’un accord de coopération entre la Commission des affaires ethniques de l’Assemblée nationale du Laos et le Conseil des affaires ethniques de l’ Assemblée nationale du Vietnam.Il a proposé que les Assemblées nationales des deux pays et leurs Commissions continuent de collaborer dans la supervision pour promouvoir la mise en œuvre des accords de coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays. Il a également insisté sur la nécessité de travailler ensemble pour résoudre les difficultés rencontrées par les projets de coopération, y compris ceux dans le domaine des infrastructures stratégiques.