Le Consul général du Vietnam à Vladivostok en Russie, Nguyen Dang Hien (droite) rencontre avec le chef de la République de Sakha, Aisen Nikolaev. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Le Consul général du Vietnam à Vladivostok (en Russie), Nguyen Dang Hien, a effectué une tournée de travail en République de Sakha (Iakoutie) du 21 au 25 juin dans le but de promouvoir la coopération entre le Vietnam et cette république autonome de Russie.

Lors d'une rencontre avec le chef de la République de Sakha, Aisen Nikolaev, le consul général Nguyen Dang Hien a rappelé l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie depuis l'époque de l'Union soviétique.

Il a informé son interlocuteur de la reprise et du développement économiques du Vietnam, en particulier des indicateurs économiques encourageants des cinq premiers mois de 2022.

Le diplomate a souligné que le commerce Vietnam-Russie avait connu une croissance remarquable, en particulier après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) en octobre 2016, dont la contribution de la République de Sakha. Cependant, la coopération Vietnam-Sakha dans l'économie, le commerce, l'investissement et le tourisme n'est pas à la hauteur des potentiels des deux pays, a remarqué M. Nguyen Dang Hien.

De son côté, le chef de la République de Sakha a déclaré qu'il pensait que la visite du consul général Nguyen Dang Hien créerait un nouvel élan et ouvrirait de nouvelles opportunités pour les deux parties.

Il a déclaré que la République prévoyait de renforcer le partenariat avec le Vietnam dans l'approvisionnement en minerais, en particulier le charbon, et de rechercher des projets communs dans l'industrie, le tourisme et les sports. Il a ajouté que les entreprises de Yakoutie participeraient à une prochaine exposition commerciale internationale au Vietnam.

Au cours de sa tournée à Sakha, le consul général a également eu des entretiens avec le ministre des Relations extérieures et des Affaires ethniques Gavril Kirillinyi, le ministre des Affaires, du Commerce et du Tourisme, Timur Khandy, le maire de Iakoutsk Evgheni Grigoriev et le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et de soutien aux exportations de la République de Sakha.

Les deux parties ont discuté des moyens d'accroître la coopération entre leurs localités et leurs entreprises, en mettant l'accent sur l’atout de la République de Sakha en ressources naturelles, et sur les possibilités de partenariat dans le tourisme et l'exportation de produits agricoles vietnamiens vers la Russie via l'Extrême-Orient.

Durant sa tournée, le consul général Nguyen Dang Hien a également eu une rencontre avec la communauté vietnamienne à Iakoutsk.-VNA