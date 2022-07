Le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang (droite), directeur de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh, et le directeur général des opérations de la Banque mondiale (BM), Axel van Trotsenburg. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang, directeur de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh, a eu le 19 juillet à Hanoï une séance de travail avec le directeur général des opérations de la Banque mondiale (BM), Axel van Trotsenburg.



A cette occasion, Nguyen Xuan Thang, également membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central, a remercié la BM pour son aide aux recherches scientifiques au Vietnam et ses conseils de politiques au gouvernement vietnamien dans le processus de mise en oeuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.



Nguyen Xuan Thang a suggéré que la BM ait un plan de coopération avec les unités de recherche stratégique du Vietnam, dont l'Académie politique nationale Ho Chi Minh, pour soutenir l'élaboration du Rapport du Vietnam 2045 (Vietnam Report 2045).



De son côté, le directeur général des opérations de la BM a dit que son institution et l’Académie politique nationale Ho Chi Minh avaient de nombreuses occasions de coopérer dans la formation de cadres et de chercheurs de politiques de haut niveau.



La BM est également disposée à partager ses connaissances au cours de la coopération dans de nombreux domaines tels que la finance, le renforcement des capacités du système de santé, la réponse aux maladies, l'adaptation au changement climatique, la croissance verte, la numérisation…, a-t-il affirmé.-VNA