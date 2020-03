Rencontre entre des députés vietnamiens et des responsables du Conseil des entreprises Etats-Unis-ASEAN . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Phung Quoc Hien, a reçu le 3 mars à Hanoï une délégation du Conseil des entreprises Etats-Unis-ASEAN, conduite par son président et directeur général Alexander Feldman, en visite de travail au Vietnam. Alexander Feldman a félicité le gouvernement vietnamien d'avoir réussi à contrôler l'épidémie de COVID-19 afin de créer un environnement sûr pour la production et le commerce.Il a également apprécié le rôle de l'Assemblée nationale du Vietnam dans la création d'un couloir juridique favorable aux entreprises étrangères. Il a souhaité que le gouvernement et l'Assemblée nationale du Vietnam continuent à réformer les formalités administratives, à améliorer davantage les politiques d'investissement et l'environnement de l’investissement.Phung Quoc Hien, a apprécié le rôle important des entreprises américaines dans la promotion de la coopération économique et commerciale bilatérale, apportant une contribution positive au développement économique au Vietnam ces dernières années.Il a affirmé que ces dernières années, le Vietnam a activement participé et négocié des accords de libre-échange (ALE), lesquels aident à mettre en œuvre avec succès les stratégies de marché et à diversifier les relations extérieures. La participation à ces ALE témoigne de l'engagement ferme du Vietnam envers une intégration internationale intégrale et crée aussi de nouvelles opportunités pour le Vietnam de promouvoir la croissance économique dans le futur.Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam a déclaré que les deux parties devraient promouvoir les relations de coopération bilatérales, notamment dans l'économie, le commerce, la défense et sécurité, les sciences et technologies, l’éducation et formation, la santé, l’environnement...Il a souhaité que le Conseil des entreprises Etats-Unis-ASEAN continue de coopérer étroitement et constitue un pont important pour relier la communauté des entreprises américaines au marché du Vietnam.Phung Quoc Hien a également déclaré que l'Assemblée nationale du Vietnam soutenait et créait un couloir juridique favorable et était toujours prête à créer les conditions pour que les entreprises étrangères puissent investir et faire des affaires au Vietnam. -VNA