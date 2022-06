Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Tran Duy Dong, lors du séminaire. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Plusieurs experts ont insisté sur la nécessité d’améliorer l’efficacité de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans l’investissement et l’innovation, lors d’un séminaire tenu le 17 juin à Ho Chi Minh-Ville.



Ce séminaire, placé sous le thème “Stratégies d’investissement dans la nouvelle normalité et promotion de l'innovation”, a été organisé par le ministère du Plan et de l’Investissement, le Centre d’innovation national (NIC) et Saigon Invest Group.



La République de Corée est actuellement le plus grand investisseur étranger au Vietnam, avec 9.288 projets en vigueur, d’un capital total enregistré de plus de 79 milliards de dollars, représentant 18,5% du montant total des investissements étrangers au Vietnam.



Le Vietnam est prêt à recevoir des investissements étrangers pour l'innovation, en particulier des investissements sud-coréens, a affirmé le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Tran Duy Dong.



Le ministère du Plan et de l'Investissement s’engage à continuer d'accompagner les investisseurs et les localités dans le processus de faire des affaires au Vietnam, a-t-il souligné. -VNA