Photo: vietnamfinance.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a décidé de prolonger de six mois l'enquête antidumping sur des tables et chaises en provenance de Malaisie et de Chine.



Ainsi, l'enquête prendra fin le 1er mars 2023.

Auparavant, le 1er septembre 2021, le ministère de l'Industrie et du Commerce avait décidé de mener une enquête antidumping sur des tables et chaises en provenance de Malaisie et de Chine. L'enquête vise les produits ayant les codes HS: 9401.30.00 ; 9401.40.00 ; 9401.61.00 ; 9401.69.90 ; 9401.71.00 ; 9401.79.90 ; 9401.80.00 ; 9401.90.40 ; 9401.90.92 ; 9401.90.99 ; 9403.30.00 ; 9403.60.90 ; 9403.90.90.



Le ministère vietnamien vérifiera les informations fournies par les parties prenantes avant de donner la conclusion finale. Il organisera également des consultations ouvertes afin que les parties concernées puissent partager directement des informations et leurs opinions. -VNA