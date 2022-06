Daniel Gaefke, directeur des projets pour la région Asie-Pacifique chez BayWa r.e., basé en Allemagne. Photo : VNA

Hô Tiên Thiêu a noté que le développement des énergies renouvelables et propres est une priorité du gouvernement vietnamien pour garantir la sécurité énergétique nationale, et Lang Son travaille pour aider à mener à bien cette politique, la priorité étant donnée à l'énergie éolienne.La province souhaite inviter des investisseurs compétents et expérimentés dans le développement de l'énergie éolienne, a-t-il dit, ajoutant que certains investisseurs ont déjà recherché des opportunités et fait des études pour 35 projets.Daniel Gaefke, directeur des projets pour la région Asie-Pacifique chez BayWa r.e., basé en Allemagne, a déclaré qu'après près de deux ans d'enquête, son entreprise envisage d'investir dans trois centrales éoliennes dans les districts de Van Quan, Cao Loc et Loc Binh.Avec une capacité totale de 240 MW, ces centrales devraient comporter 48 tours d'éoliennes et un investissement de plus de 9.000 milliards de dongs (388 millions de dollars) au total. Ils devraient devenir opérationnels en 2025 et leur production annuelle sera suffisante pour approvisionner environ 230.000 ménages, a-t-il déclaré.Hô Tiên Thiêu a accepté certaines propositions de BayWa r.e., la première entreprise à rechercher le développement de l'énergie éolienne à Lang Son, notant que la province soumettra d'autres propositions au-delà de sa compétence au gouvernement et aux agences centrales.Il a exprimé son espoir d'une coordination plus forte entre les deux parties pour parvenir aux prochaines étapes tout en demandant à l'entreprise de continuer à s'associer aux autorités locales pour prendre soin des résidents locaux.- VNA