Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï, 10 août (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé, le 10 août, aux ministères, agences et localités de préparer des plans pour exploiter le nouvel espace de développement créé par les principales autoroutes et routes lorsqu'il a présidé une réunion du Comité directeur de l'État pour le développement national des grands projets de transport.S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui est également à la tête du Comité, a déclaré que dans les temps à venir, la tâche principale des ministères, des agences et des localités est de continuer à prendre des mesures drastiques pour résoudre les difficultés et les problèmes afin d'accélérer le rythme de les projets phares.Il a demandé aux localités d'établir des groupes de travail pour superviser et faire avancer le processus des projets.Le chef du gouvernement a chargé le ministère des Finances, en coordination avec le ministère du Plan et de l'Investissement et le ministère des Transports, de donner la priorité à l'allocation adéquate et en temps opportun des capitaux pour les projets. Il leur a également été demandé de concevoir des politiques pour mieux attirer les investisseurs privés vers les projets sous forme de partenariat public-privé (PPP).Les localités ont été tenues d'achever rapidement les travaux de déminage du site en respectant les délais approuvés, en se concentrant sur la construction de zones de réinstallation et la stabilisation de la vie des personnes réinstallées.En particulier, les localités doivent sérieusement mener à bien les démarches d'extraction des matériaux de construction pour le projet d'autoroute Nord-Sud sur la période 2021-2025.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également chargé le Comité de gestion du capital de l'État dans les entreprises de diriger la Société des aéroports du Vietnam pour terminer la sélection des entrepreneurs pour l'ensemble du terminal passagers du projet de l'aéroport international de Long Thanh et le dossier d'appel d'offres sur la construction et l'installation de l'équipement du terminal passagers T3 de l’aéroport international de Tan Son Nhat.Le ministère du Plan et de l'Investissement a été invité à examiner les procédures d'investissement et les insuffisances dans la mise en œuvre des projets PPP, à éliminer de manière proactive les obstacles et à accélérer l'évaluation des projets d'autoroute soumis par des localités telles que Ho Chi Minh Ville-Moc Bai, Nam Dinh-Thai Binh et Gia Nghia-Chon Thanh.- VNA