Ha Tinh, 7 novembre (VNA) – Le Comité du Front de la Patrie de la province de HaTinh (Centre) a organisé lundi soir, 6 janvier, un programme ‘’Têt pour les pauvres 2020’’ en présence de la vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong.

La vice-présidente permanente de l’AN Tong Thi Phong offre des cadeaux à des personnes démunies. Photo : VNA

Avec les efforts des autorités et des habitants de Ha Tinh, ces derniers temps, le travail de réduction de la pauvreté de cette localité a obtenu des résultats notables. Cependant, fin 2019, le taux de foyers démunis est encore élevé, de 4,53%, en raison des impacts des catastrophes naturelles tels que typhons, inondations…

En 2019, le Fonds provincial pour les pauvres a mobilisé plus de 23,6 milliards de dongs de donateurs et plus de 282,5 milliards de dongs de la source de fonds social. Grâce à quoi, le Front de la Patrie de Ha Tinh a aidé à la construction de plus de 1.500 "maisons du cœur", d’une valeur totale de plus de 62 milliards de dongs, octroyé des bourses d’étude d’un montant total de 733 millions de dongs à des élèves démunis mais brillants dans leurs études.

Lors de cet événement, des organisations, entreprises et individus ont offert des dizaines de milliards de dongs pour aider des habitants de la province en situation de précarité. - VNA