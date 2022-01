Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a signé le 13 janvier une décision approuvant le programme sur la prévention et la lutte contre la violence familiale dans le nouveau contexte d’ici 2025.

Le programme vise à atteindre un taux de 40% des familles participant aux séminaires sur la prévention et la lutte contre la violence familiale organisés dans les villages et les quartiers résidentiels, 50% des chaînes télévisées diffusant des programmes sur ce thème, 70% des personnes menacées de violence familiale dotées de connaissances et de compétences en la matière, et 95% des victimes bénéficiaires de protection et d’aides. Plus de 80% des personnes commettant des actes de violence familiale devront être dotées de connaissances et de compétences pour contrôler leurs comportements.

Pour parvenir à ces objectifs, le programme définit de nombreuses solutions, dont le perfectionnement des lois et politiques, le renforcement de la direction et de la coordination entre les ministères, secteurs et localités dans la mise en œuvre des objectifs, l’édification et la mise en place d'un système fournissant des services d’assistance, etc.

En plus, le programme créera un réseau de volontaires chargés de sensibiliser le public. -VNA