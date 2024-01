Participants de l'événement. Photo: VNA



Pékin (VNA) - Dans l'après-midi du 23 janvier, dans l'espace Trung Nguyen Legend à Shanghai (Chine), le Consulat général du Vietnam dans cette ville a organisé le programme «Printemps du pays natal» 2024 pour saluer le Nouvel An lunaire du Dragon 2024.



L’événement a eu lieu en présence d’environ 200 membres de la diaspora vietnamienne.



Lors du programme, le consul général du Vietnam à Shanghai, Nguyen The Tung, a souligné que le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine en 2023 avait obtenu de nombreux résultats importants.



Il a également affirmé que la communauté vietnamienne à l'étranger en général et les Vietnamiens en Chine en particulier constituaient une partie inséparable du peuple vietnamien.



Dans le cadre du programme, un spectacle artistique et un défilé d’ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) ont été organisés, outre une présentation de plats vietnamiens.-VNA