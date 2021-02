Un spectacle du programme "Printemps au pays natal 2020" . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Cette année, le programme "Printemps au pays natal" réservé aux Viêt kiêu (Vietnamiens résidant à l’étranger) pour célébrer le Nouvel An lunaire (Têt), ne proposera qu'un seul spectacle sans public en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19.

Le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger relevant du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'en raison des développements complexes de la pandémie, un grand nombre de Vietnamiens à l'étranger ne pouvaient pas retourner dans le pays ancestral pour célébrer ce programme annuel.

Alors, le programme "Printemps au pays natal 2021" ne proposera qu'une seule émission diffusée en direct sur les chaînes VTV1 et VTV4 et sur les plateformes numériques VTVgo et vtv.vn de la Télévision nationale du Vietnam. Il se déroule sans audience à l'Opéra de Hanoi le 4 février au soir.

Le spectacle offrira de nombreuses performances spéciales d'artistes célèbres dans et hors du pays.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc va donner un discours pour transmettre les salutations du Têt aux Vietnamiens d'outre-mer lors de cet événement.

Le programme «Printemps au pays natal» est un événement annuel organisé à l’occasion du Nouvel An lunaire qui a pour but d’approfondir la solidarité entre les Vietnamiens du monde entier. - VNA