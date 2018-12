Une peinture d'un étudiant de Thai Nguyen qui sera envoyée aux soldats des zones frontalières et insulaires (Photo: Facebook du club de jeunes pour la mer et les îles)

Thai Nguyen, 11 décembre (VNA) - Un programme intitulé «Printemps à la frontière-Tet sur les îles 2019» s'est tenu le 10 décembre dans la province septentrionale de Thai Nguyen, réunissant plus de 1 300 participants, dont des enseignants, des étudiants, des élèves et des jeunes de la localité.

L’événement était co-organisé par l’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la province de Thai Nguyen, le club des jeunes pour la mer et les îles relevant du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le Commandement de la Marine populaire et le Musée de la jeunesse du Vietnam.

Les participants ont été informés de la situation sur les frontières, la mer et les îles du pays, sensibilisant ainsi à leur importance pour la sauvegarde de la souveraineté nationale.

Une exposition de photos sur la participation de la jeunesse vietnamienne à la protection de la souveraineté du pays a été organisée dans le cadre de cet événement.

À cette occasion, les organisateurs ont remis des cadeaux à quatre familles d'officiers et de soldats qui travaillent dans des zones frontalières et insulaires, et à six élèves défavorisés de la province.

Des organisations et des particuliers de la province ont également fait des dons pour soutenir les soldats des régions frontalières et insulaires, à l’approche du Nouvel An lunaire. -VNA