Quelques uns des produits OCOP de Son La. Photo: Lê Hông

Hanoï (VNA) – Lancé dans l’ensemble du Vietnam en 2018, le programme OCOP “À chaque commune, son produit” vise à commercialiser les spécialités locales afin d’améliorer les revenus des agriculteurs. Il permet également de promouvoir une production respectueuse de l'environnement et des méthodes traditionnelles.



Étant l'une des plus grandes zones de production agricole du Nord du Vietnam, la province de Son La compte actuellement plus de 84.000 hectares d'arbres fruitiers, dont plus de 4800 hectares sont destinés à l'exportation. La production est estimée à près de 450.000 tonnes par an. 24 de ses produits agricoles sont protégés par un droit de propriété intellectuelle. La province dispose de 235 chaînes d'approvisionnement de produits agricoles et aquatiques.



Quelque 80 produits OCOP sont recensés à Son La. Il s’agit de produits agricoles bruts ou transformés, de boissons, de produits à base de plantes médicinales, ou encore de produits artisanaux. Pour Nguyên Thanh Công, vice-président du comité populaire de la province de Son La, les avantages du programme OCOP sont nombreux.



“Grâce au programme OCOP, Son La a réussi à développer une production agricole marchande. Les investissements dans le secteur agricole ont fortement augmenté», affirme-t-il.



Dans la province de Hâu Giang (Sud), de nombreuses coopératives se sont reconverties vers la production de produits OCOP. Des zones de matières premières ont été créées. Des technologies respectueuses de l’environnement sont appliquées pour améliorer la productivité et la qualité des produits agricoles. C’est le cas de la coopérative de fruits biologiques OCOP qui est implantée dans le hameau Nga Sau, du district de Châu Thanh. La production bio lui a permis de mieux écouler ses produits et donc d’améliorer le revenu des agriculteurs. Pour la période 2022-2027, la coopérative envisage de doper ses exportations et d’élargir ses exploitations répondant aux normes GlobalGAP (Bonnes pratiques agricoles du monde).



D’après Truong Canh Tuyên, vice-président permanent du comité populaire provincial, Hâu Giang encourage les agriculteurs et les coopératives à développer les produits OCOP, les considérant comme un facteur clé pour mener à bien le mouvement d’instauration de la nouvelle ruralité de la province.



«La coopérative de fruits biologiques OCOP est un modèle efficace. Nous allons demander à chaque commune de mettre sur le marché de 4 à 5 produits OCOP par an. Le but est de promouvoir les produits agricoles locaux. Les administrations locales doivent soutenir les agriculteurs pour qu’ils participent plus nombreux à ce projet», déclare-t-il.



La production des produits OCOP bat son plein aussi à Gia Lai. À l’occasion du 90e anniversaire de la fondation de cette province sur les Hauts plateaux du Centre, a eu lieu un salon de produits OCOP et de commerce avec le Japon. De nombreux produits du terroir du Tây Nguyên et de Gia Lai ont été présentés aux visiteurs. Certaines autres provinces y ont également envoyé leurs produits OCOP.



«La province de Quang Ngai a apporté ici 20 produits OCOP et des produits agricoles de renommée nationale: la viande de bœuf séchée, le sucre candi, l’ail de Ly Son, l’anchois ou encore le malt. Les visiteurs aiment beaucoup nos produits OCOP. Beaucoup d’entre eux sont revenus acheter nos produits pour la deuxième voire la troisième fois», a déclaré Duong Minh Tu, un responsable du centre de promotion de l’industrie et du commerce de la province de Quang Ngai.



Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’avoir environ 6.500 produits OCOP étoilés en 2022, soit 1.100 produits de plus qu’en 2021.-VOV/VNA