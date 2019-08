Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 7 août à Hanoï, le vice-Premier ministre et chef de la Direction en charge des programmes cibles nationaux 2016-2020 Vuong Dinh Huê a présidé une réunion pour la préparation du programme «Mobilisons-nous en faveur des personnes dans le besoin».



Il a demandé à la permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de se rapprocher de la Direction en charge des programmes cibles nationaux et de veiller à la bonne utilisation du fonds «Pour les pauvres». Vuong Dinh Huê a rappelé que ledit fonds devait être utilisé en priorité pour construire des logements, fêter le Têt, et allouer, dès ce mois de septembre, des bourses d’études aux élèves et étudiants démunis.



Le programme «Mobilisons-nous en faveur des personnes dans le besoin» aura lieu le 17 octobre en écho à la Journée nationale pour les pauvres et à l’appel du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc: «Mobilisons-nous en faveur des personnes dans le besoin pour que personne ne soit laissé en arrière». De janvier à août 2019, le fonds «Pour les pauvres» a collecté plus de 43 milliards de dôngs (près de 1,7 million d’euros).-VOV/VNA