Lors de la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La cérémonie d'ouverture du programme d'échange d'amitié des jeunes Vietnam - Chine en 2021 a eu lieu le 29 octobre par visioconférence.



L’événement, organisé par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et le Comité central de la Ligue de la Jeunesse communiste de Chine, a vu la participation de dirigeants des deux parties, ainsi que de 90 jeunes, étudiants, jeunes diplomates des deux pays.



Le programme vise à améliorer la compréhension mutuelle entre les jeunes des deux pays, à renforcer l'échange d'expériences de travail entre l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et la Ligue de la Jeunesse communiste de Chine. Il permet aux participants de discuter de nombreuses questions, dont la participation des jeunes à la réponse au COVID-19, les activités pour développer l’amitié et la solidarité entre le Vietnam et la Chine, le savoir-faire nécessaire dans le contexte d’intégration internationale...