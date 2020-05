Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) a lancé le 27 avril un programme de collecte de fonds pour aider cinq provinces du delta du Mékong à faire face à la sécheresse et aux intrusions salines.

Le programme, qui se déroule jusqu'au 12 mai avec un budget estimé à 26 milliards de dongs (1,11 million de dollars), permettra de fournir aux résidents locaux des réservoirs d'eau et des filtres.

La banque versera 5.000 dongs pour chaque transaction effectuée via l'application BIDV SmartBanking au bénéfice des habitants des provinces de Long An, de Tien Giang, de Ben Tre, de Kien Giang et de Ca Mau.

Le programme devrait bénéficier à environ 13.300 familles.

BIDV a également lancé une autre campagne sur le mode de vie durable et le recyclage. -VNA