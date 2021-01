Hanoï (VNA) - Avec le désir d'offrir aux passagers des expériences de vol de haute qualité pendant le Nouvel An lunaire 2021, Vietjet lance une super promotion avec des billets à partir de seulement zéro dông (hors taxes et frais) sur tous les vols au départ de la région du Nord et du Centre au Sud du Vietnam pendant les vacances du Têt.

Vietjet met en œuvre une grande promotion pour le Têt, du 26 au 28 janvier, avec des millions de billets à bas prix. Photo : Vietjet

Ainsi, de 12h00 le 26 janvier à 23h59 le 28 janvier 2021, près d'un million de billets promotionnels sont à gagner des jours entiers avec la période de vol du 1er février 2021 au 28 février 2021.



Les billets promotionnels sont disponibles à la vente sur tous les canaux de vente officiels de Vietjet à www.vietjetair.com, application mobile Vietjet Air, Facebook à www.facebook.com/vietjetvietnam (l'onglet "Réservation"). Le paiement peut être facilement effectué avec les cartes Vietjet SkyClub, Visa / MasterCard / AMEX / JCB / KCP / UnionPay; ou avec n'importe quelle carte ATM émise par 34 banques vietnamiennes et enregistrée auprès des services bancaires par Internet. En particulier, les passagers peuvent bénéficier de frais de paiement gratuits lors de la réservation et du paiement via Vietjet SkyClub - un compte de paiement dédié à la communauté de clients fidèles intégré à l'application mobile Vietjet Air.



De plus, tous les passagers qui achètent des billets du 9 décembre 2020 au 20 février 2021 ont la possibilité de participer à la plus grande promotion de l’année sur le thème "Volez haut, gagnez une voiture, profitez des fêtes de fin d'année, allez Vietjet !". En achetant chaque billet Eco - Deluxe - SkyBoss, les passagers auront respectivement 01, 02 et 03 fois pour participer à des tirages au sort hebdomadaires ainsi que la possibilité de gagner des millions de cadeaux valant totalement jusqu'à des dizaines de milliards de dôngs.



Plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de remporter le prix final - une voiture valant jusqu'à 1,5 milliard de dôngs. Chaque semaine pendant la promotion, Vietjet tirera des numéros chanceux pour attribuer des prix hebdomadaires, notamment des cartes de vol illimitées Power Pass SkyBoss d'une valeur de 68.999.000 dôngs; livrets d'épargne d'une valeur de 6.800.000 dôngs; coupons d’une nuit dans un complexe 5 étoiles; billets d'avion aller-retour intérieurs...

Tous les vols Vietjet sont conformes aux normes mondiales. Photo : Vietjet

Dépêchez-vous de réserver des billets Vietjet pour recevoir des cadeaux attrayants et souhaiter la bienvenue à tous les meilleurs pour l'année 2021. Expérimentons et montrons vos propres personnages avec des voyages uniques dans une nouvelle saison printanière avec des vols au départ de la région du Nord et du Centre vers le Sud du Vietnam comme ainsi que d'amener les visiteurs vers des destinations spéciales et des festivals à travers le pays tels que la célébration du Nouvel An lunaire avec le soleil éclatant du Sud, l'exploration de la terre occidentale du Vietnam au printemps ou la découverte du paradis avec des mers bleues, du sable blanc et du soleil de Phu Quôc, etc.



En s'engageant contre la pandémie, Vietjet tient à signaler que tous les passagers sont tenus d'effectuer une déclaration de santé obligatoire et de porter un masque facial lors de l'enregistrement dans les aéroports et pendant toute la durée du vol. Tous les vols Vietjet sont conformes aux normes mondiales et aux recommandations des autorités, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Association du transport aérien international (IATA), afin d'assurer la santé et la sécurité des passagers, des membres d’équipages et de toute la communauté. Jusqu'à présent, aucun passager ni membres d’équipage et employés de Vietjet n’ont été infecté par le COVID-19. -CVN/VNA