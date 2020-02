Hanoï (VNA) - Récemment dans la zone économique Vung Ang de la province de Ha Tinh , le groupe An Viet Phat a mis en chantier un projet de construction de deux usines de transformation de produits sylvicoles , d’un investissement de près de 56 millions de dollars, implantées sur 15,5 ha.La première concernera la transformation de bois pour l’industrie de l’ameublement et de la construction. La seconde, la production de granulés de bois (capacité annuelle : 150.000 tonnes). Il s’agira de la 11e usine de ce genre d’An Viet Phat au Vietnam, les autres implantées dans les provinces de Binh Dinh, Binh Duong, Dông Nai, Phu Tho et Hô Chi Minh-Ville.Selon Bui Anh Tuân, directeur général du groupe, hormis la transformation de produits à base du bois, ces deux usines fabriqueront également des produits à base de bambou, de paille.«Ces usines seront opérationnelles dans 15 mois. Nos produits seront destinés à la fois au marché domestique et à l’exportation», a t-il précisé.Groupe économique privé multisectoriel, An Viet Phat figure au top 5 des meilleures entreprises d’exportation de granulés de bois du Vietnam.-CPV/VNA