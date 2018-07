Photo: Vinanet



Hanoi (VNA) - Après avoir fléchi en avril, les exportations vietnamiennes de produits en plastique sont reparties à la hausse en mai avec une hausse 9,9% pour s’établir à 258,3 millions de dollars, portant le total en 5 mois à 1,1 milliard de dollars (+19,2%).



Le Japon est en tête des marchés à l'export avec 255,7 millions de dollars (+15,8%), suivi par les Etats-Unis, les Pays-Bas et la République de Corée avec, respectivement, 178,7 millions (+21,73%), 63,9 millions (+19,25%) et 61,2 millions (+35,22%). Hongkong (Chine) et l'Inde ont fortement augmenté leurs importations avec respectivement +159,08% et +144,29%, et ce bien que le chiffre d’affaires n'ait qu’atteint que 23,6 et 12,9 millions de dollars.



En outre, ces produits sont aussi exportés au Royaume-Uni, en Inde, en Australie, aux Philippines… -CPV/VNA