Hanoï (VNA) - Entre janvier et septembre, les exportations vietnamiennes de produits de vannerie ont atteint 340,7 millions de dollars, soit une hausse de 38,4% en un an, selon le Département général des Douanes.Il s’agit de l’un des produits affichant le taux de croissance le plus élevé, se classant au 4e rang sur les 46 groupes de produits d’exportation.Les exportations de produits de vannerie ont diminué en septembre de 14,7% par rapport à août, soit l’équivalent de 34,22 millions de dollars. Il s’agit du deuxième mois de baisse consécutif.Le Vietnam exporte ses produits de vannerie vers de nombreux pays et territoires dans le monde avec un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions de dollars en moyenne annuelle, représentant environ 14% des exportations nationales de produits artisanaux.En neuf mois, l’UE a été le premier débouché avec 107,12 millions de dollars ( 35,4%), suivie par les Etats-Unis avec 96,57 millions de dollars ( 99,5%), le Japon 50,81 millions de dollars ( 10,8%).Parmi les autres marchés importants citons l'Allemagne, la Chine, la Pologne, le Danemark...En général, une croissance a été observée dans la plupart d’entre eux. En particulier, les exportations en Inde ont augmenté de 2,3 fois (soit 131,8%) malgré un modeste chiffre d’affaires de 9,2 millions de dollars. Les marchés britannique et espagnol ont enregistré une forte croissance, de 89,11% et 92,87% respectivement, soit 19,5 et 15,03 millions de dollars.-CPV/VNA