Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, vers la fin du mois de septembre, la production totale des produits aquatiques du pays pourrait atteindre 6,75 millions de tonnes, en hausse de 2,7% par rapport à la même période de 2021.

Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires des exportations de produits aquatiques a atteint 7,6 milliards de dollars, en hausse de 37,3 % en variation annuelle, atteignant 84,8 % du plan de 2022. Selon les prévisions, les 10 milliards de dollars pourraient être atteints cette année.

Pour un développement durable, les entreprises, les coopératives et les ménages doivent accélérer l'industrialisation et la modernisation des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, et ce en veillant au respect de l'environnement, de la protection, de la régénération et du développement des ressources aquatiques, de la conservation de la biodiversité, de l’adaptation au changement climatique et de la garantie de la biosécurité. –VNA